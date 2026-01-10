特朗普：不惜以“艱難”方式得到格陵蘭島

特朗普 中評社北京1月10日電／美國總統特朗普9日稱，美國需要得到格陵蘭島，如果無法“以簡單的方式”就格陵蘭島達成協議，他將不得不採取“艱難的方式”。



新華社報導，特朗普當天在白宮主持與大型石油企業高管的會議，在回答媒體記者有關格陵蘭島的提問時說，“我希望能夠以簡單的方式達成協議，但如果不行，我們就只能走艱難的道路”。他還說，現階段尚未考慮“購買”格陵蘭島的資金問題。



自2025年年初上任以來，特朗普多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。特朗普本月4日接受美國《大西洋》月刊電話採訪時稱，“我們絕對需要格陵蘭島”。白宮新聞秘書萊維特近日表示，特朗普及其團隊正討論“一系列選項”以得到格陵蘭島，包括“購買”和“動用美國軍隊”。



美方相關言論引發丹麥等歐洲國家強烈反對和擔憂。據美國媒體報導，丹麥外交官和格陵蘭島代表8日會見白宮官員。美國國務卿魯比奧已表示，他計劃下周與丹麥官員會面，討論美方有關得到格陵蘭島的要求。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島，也是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島設有一處軍事基地。丹麥首相弗雷澤里克森4日表示，美國無權吞併格陵蘭島。