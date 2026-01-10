敘軍方說敘利亞民主力量繼續在阿勒頗發動襲擊

中評社北京1月10日電／敘利亞過渡政府軍隊9日說，儘管軍方當天早些時候宣佈停火，但庫爾德武裝主導的“敘利亞民主力量”在北部阿勒頗市襲擊車輛和陣地，造成3名士兵死亡，另有至少12人受傷。



新華社報導，敘軍行動指揮部在聲明中說，敘軍試圖通過停火、允許“敘利亞民主力量”撤離以結束衝突，但後者繼續襲擊車輛，炮擊軍方陣地和襲擊士兵。



聲明說，敘軍給予“敘利亞民主力量”人員的撤離期限已到期，軍隊宣佈在阿勒頗市謝赫·馬克蘇德街區內啟動清剿行動，且今後與“敘利亞民主力量”達成任何協議的可能性減小。



6日以來，敘軍和“敘利亞民主力量”在阿勒頗市持續激烈交火。敘過渡政府國防部9日凌晨宣佈停火，要求阿勒頗市謝赫·馬克蘇德、阿什拉菲耶和巴尼·扎伊德三個街區內的“敘利亞民主力量”人員當天上午撤離並前往敘東北部。但謝赫·馬克蘇德和阿什拉菲耶兩個街區的管理機構隨後發表聲明稱，敘國防部的撤離要求等同於要求“投降”，街區居民和武裝人員“決心保衛家園”。



敘國家電視台9日援引阿勒頗省民防部門負責人的話報導，阿勒頗市衝突已造成約15.9萬人流離失所，民防部門已設置15個安置中心。



“敘利亞民主力量”由庫爾德武裝“人民保護部隊”主導，目前控制敘北部和東部大片地區。去年3月，“敘利亞民主力量”與過渡政府簽署相關整合協議，但協議實施已陷入僵局。去年以來，雙方僅在阿勒頗市就已爆發多次衝突。