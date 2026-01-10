日媒社論：日本政府強軍擴武損害國計民生

中評社北京1月10日電／新華社報導，日本《赤旗報》日前刊發社論說，日本政府強軍擴武不僅威脅地區和平，還損害國計民生。文章摘要如下：



2026年，日本迎來反對大規模強軍擴武的關鍵之年。日本政府的擴武計劃不僅威脅日本乃至亞洲的和平，也損害日本國民的生活。高市早苗政權渲染安保環境危機，旨在大幅增加防衛開支，並企圖再次修訂包括《國家安全保障戰略》在內的“安保三文件”。修訂後的新“安保三文件”不僅擁有違反憲法的“對敵基地攻擊能力”，還將2023至2027財年的防衛費總額增至約43萬億日元。



高市在2025年秋季施政演講時表示，要提前兩年實現防衛費佔國內生產總值（GDP）2%的目標，並在2026年修訂“安保三文件”。2025年11月底，日本政府批准2025財年補充預算案，使2025財年防衛費合計達到約11萬億日元，提前兩年實現了防衛費佔GDP2%的目標。簡單計算下來，相當於日本國民每人每年將負擔9萬多日元的防衛費。



除大幅提高防衛費外，高市政權還在謀求全面解禁殺傷性武器出口、修改“無核三原則”。如果解禁，日本可以出口的防衛裝備將不再僅限於救援、運輸等5類以後勤用途為主的裝備，也包括戰鬥機、坦克等殺傷性武器。這必將加劇國際衝突，使日本變成“死亡商人國家”。



作為唯一在戰爭中遭受過原子彈轟炸的國家，日本理應在呼籲廢除核武器方面走在世界前列。但高市政權企圖對被歷屆日本政府奉為“國策”的“無核三原則”進行修改，這絕不可接受。