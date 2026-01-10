泰媒：美國“退群”將對世界秩序產生顯著衝擊

中評社北京1月10日電／新華社報導，泰國《旗幟報》9日刊登題為《美國退出66個國際組織將對世界和泰國產生何種影響》的文章。文章採訪了泰國法政大學法學院助理教授、法學博士他納巴·差迪那戈，指出近期美國退出多個國際組織的行為“將對現行世界秩序產生顯著衝擊”。美國正試圖轉向以自身國內政策為核心的路線，要求在所有對外交往中美國國內法優先於國際法。文章摘要如下：



美國試圖使世界秩序從多邊主義走向“美國優先”，這一趨勢在處理委內瑞拉問題時尤為明顯——美國總統特朗普完全依據美國國內法律行事，幾乎不考慮國際法。未來，美國很可能以國內法為基礎對國際社會施壓，“若不遵守美國國內法，就無法談判”。特朗普強調“美國公民優先”，並試圖推動美國國內法為國際社會必須接受的規則。



他納巴認為，此次美國“退群”將從多個層面對世界及泰國產生影響，例如美國將減少通過國際組織談判，而是迫使貿易伙伴或盟友採取“點對點”雙邊談判，逐個議題、逐個事務協商而非區域或多邊框架，以此增強自身談判優勢。



他納巴表示，泰國是多個國際組織與合作機制的成員國，其中不少機構區域辦事處設在泰國。美國“退群”後，泰國的工作複雜度將明顯增加，原本只需向國際組織提交信息或報告，未來可能還需額外單獨向美國提交，以確認美方是否認可，行政成本和協調難度大幅上升。



此外，儘管美國退出相關組織，但在某些全球性議題上，國際社會仍期望美國承擔責任，例如環境保護和氣候變化問題。作為全球主要溫室氣體排放國之一，美國仍必須承擔應承擔的責任。