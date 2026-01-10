館長被起訴　火大再嗆賴清德“敢不敢出庭”

中評社台北1月10日電／網紅“館長”陳之漢去年10月在其Youtube頻道直播時，喊出“把賴清德狗頭斬下來”，檢方9日偵結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴館長。館長9日晚間開直播強烈反擊，公開要求兩件事，不僅申請法庭直播，更點名賴清德“親自出庭作證”，嗆聲“要玩就玩大的”。



中時新聞網報導，館長在直播中忿忿不平表示，賴清德恨他恨得牙癢癢的，去年10月自己就被拘提通知，以15萬元交保後，這件事情還一直沒完。館長透露，自己諮詢多名律師，律師都指恐嚇罪在台灣司法系統非常非常難起訴，因為成罪條件是要讓人“心生恐懼”。他質疑，檢方有叫賴清德去作證嗎？有問過賴清德他很害怕嗎？



館長說，他當時只是把新聞貼出來照著念，也只是在回覆聊天室，賴清德也沒出來說自己心生恐懼，居然都會被起訴，檢方起訴內容竟指他“造成公眾恐慌”。館長火大表示，太扯了，“我在恐嚇所有的人？我實在不懂欸！法律可以隨便寫？”



館長隨後要求兩件事，第一，申請法庭公開直播；第二，申請賴清德親自出庭作證。他直言，“如果賴清德出庭作證說‘館長我好害怕喔’，那我們再來聊，要玩就玩大的！”館長更嗆，“如果他（賴清德）不敢出庭，卻判我有罪，這不是滑天下之大稽？這不是司法迫害，什麼才是司法迫害？”、“只要賴清德不出庭，我就一定是無罪，就是冤案。”