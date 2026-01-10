北約擔憂特朗普將以“艱難”方式得到格陵蘭島

中評社北京1月10日電／波蘭總理圖斯克9日說，他擔憂美國揚言奪取格陵蘭島可能會給北約壓力。同一天，美國總統特朗普表示將不惜以“艱難”方式得到格陵蘭島。在此言論發表後，北約秘書長呂特與美國國務卿魯比奧討論了加強北極地區安全事宜。法國媒體9日報導，魯比奧定於14日與丹麥外交大臣會談。



新華社報導，圖斯克9日在新聞發布會上說：“我非常關注格陵蘭島議題，同時也密切關注美國國內局勢，以及在北約內部和美國本土製造這種意識形態對立與政治緊張的一切事態。”



他說：“正因為我們是盟友……當處於這樣的情況，你不應卑躬屈膝，而應直言不諱……誠實地指出對錯。”



同在9日，北約一名發言人在社交媒體X平台上說，呂特與魯比奧討論了“北極地區對我們共同安全的重要性以及北約如何努力增強在北極地區的能力”。



按法新社和路透社說法，美國意圖從長期盟友丹麥手中奪取格陵蘭島，將在北約內部引發衝擊波，並加深特朗普與歐洲領導人之間的分歧。北約一直強調正採取措施加強北極地區安全，以轉移特朗普對格陵蘭島的覬覦。特朗普9日聲稱，美國需要得到格陵蘭島，如果無法“以簡單方式”就格陵蘭島達成協議，他將不得不採取“艱難方式”。對此，北約歐洲盟軍最高司令亞力克蘇斯·格林克維奇當天回應說，儘管特朗普發出上述威脅，北約“遠未陷入危機”。



格陵蘭島是世界第一大島，大部分位於北極圈內，也是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。格陵蘭島連接北極、加拿大西北航道與北大西洋航道，位於北美通往歐洲和俄羅斯的最短空中通道上，島上富集稀土、石墨、銅、鎳等能源轉型、芯片製造所需資源，具有很高的戰略與經濟價值。

