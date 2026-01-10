特朗普稱不需要國際法　聯合國秘書長重申立場

中評社北京1月10日電／針對美國總統特朗普8日揚言他“不需要國際法”、以“個人的道德標準”行事，聯合國秘書長古特雷斯重申自己的立場，呼籲所有成員國尊重國際法。



新華社報導，當被媒體問及古特雷斯如何看待特朗普“不需要國際法”的言論，古特雷斯的發言人斯特凡納·迪雅里克9日說：“（聯合國秘書長的）反應是再度向所有成員國強調，尊重他們自己創立的國際法。”



前一天，特朗普接受美國《紐約時報》記者採訪時稱，衹有“他自己的道德標準”可以限制其在全球範圍內行使權力，“這是唯一能阻止我的東西”。當被問及美國政府是否需要遵守國際法時，特朗普聲稱，當美國政府必須遵守國際法時，他認為自己是“仲裁者”，這取決於他對國際法的定義。



《紐約時報》報導，這是特朗普迄今為止對其世界觀最直白的承認，即他認為自己可以自由使用任何軍事、經濟或政治手段來鞏固美國霸權。其理念是：當國家間發生衝突時，決定因素應該是國家實力，而不是法律、條約和公約。



美軍3日凌晨對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，強行控制委內瑞拉總統馬杜羅夫婦並把他們帶到紐約“出庭”；馬杜羅拒絕美方所有指控。委內瑞拉局勢尚未緩和，特朗普又聲稱美國“絕對需要格陵蘭島”，不惜以“艱難”方式奪取這座戰略位置重要且資源豐富的世界第一大島。國際社會近期批評美方言行，譴責美國侵犯委內瑞拉主權和領土完整、違反國際法。