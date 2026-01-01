快評：唯有國家統一　方能根除台海動盪隱患

中評社快評/台海波濤之下，潛伏著分裂的隱患。上海東亞研究所研究員周天柱在《中國評論》發表的《“統一”與“和平”的辯證之道》中，以透徹的邏輯揭示了這一區域動盪的根源——國家分裂狀態。唯有實現國家統一，方能從根本上剷除這顆威脅區域和平的隱患。



歷史是無聲的證人。回望中國數千年演進，分裂與戰亂如影隨形，被動統一往往伴隨著生靈塗炭。當下兩岸雖有和平發展之願，然島內“台獨”勢力猖獗，為外部勢力干預埋下禍根。分裂狀態一日不除，台海便一日不得安寧，猶如火山口上的平靜，隨時可能被“台獨”的冒險行徑或外部干涉引爆。



統一，是消弭動盪、奠定和平的基石。國家分裂是衝突的溫床。統一意味著在一個強固的主權架構下，兩岸同胞得以合力抵禦外部干預與內部離心勢力，徹底斬斷“台獨”勾連外力、禍亂中華的魔爪。統一更能整合資源、暢通市場，為經濟繁榮與社會長治久安鋪就康莊大道。從歷史教訓與現實邏輯觀之，沒有統一，台海的和平只能是無本之木、無源之水。



和平，是邁向統一的最優路徑與共同福祉。大陸始終以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景。這條道路承載著對兩岸同胞最深切的關懷——避免兵戎相見、家園化為焦土。和平統一將使台灣民眾徹底擺脫“統獨”內耗與安全焦慮，共享大國尊嚴與發展機遇。廣闊的大陸市場將為台灣產業升級提供強大腹地，兩岸融合發展的紅利將惠及千家萬戶。這條路，是對民族整體利益與台灣同胞切身福祉的雙重守護。