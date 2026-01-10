坦桑尼亞總統哈桑會見王毅

中評社北京1月10日電／坦桑尼亞總統哈桑10日在達累斯薩拉姆會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，哈桑請王毅轉達對習近平主席的新年問候和良好祝願，感謝中方在中非合作論壇框架下對坦桑尼亞發展提供大量支持，幫助非洲國家經濟社會發展，表示中國是坦榮辱與共、歷久彌堅的合作伙伴，坦桑尼亞革命黨和中國共產黨有著兄弟般情誼。坦方堅定恪守一個中國原則，願同中方積極對接發展規劃，深化務實合作，做好坦讚鐵路激活和地區繁榮帶建設，加強黨際交流，擴大人員往來，助力坦經濟增長，造福兩國人民。坦方高度讚賞習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方密切多邊協作，推動建立更加公正合理的國際治理體系。



王毅轉達習近平主席對哈桑的親切問候，表示中坦是命運與共的朋友，兩國友誼由老一輩領導人親手締造培育，歷經國際風雲變幻考驗，是我們最寶貴的精神財富，雙方要共同繼承發揚並不斷賦予其新的時代內涵。中方珍視中坦兩黨兩國關係，願同坦方落實好兩國元首共識，加強治國理政經驗交流，深化務實合作，加強人文交流，推動中坦全面戰略合作伙伴關係不斷向前發展。



王毅說，中坦關係的本質是相互信任、相互支持，中坦合作的特徵是相互幫助、相互成就。中方讚賞坦方恪守一個中國原則，堅定支持坦方維護主權獨立和民族尊嚴，走出符合本國國情的發展道路。雙方要積極推動兩國合作高質量發展，將激活後的坦讚鐵路打造成地區發展引擎，建設成友誼之橋、繁榮之路，持續造福坦桑尼亞及其他非洲國家人民。中方支持坦方在地區和國際事務中發揮更大作用，願同包括坦在內廣大發展中國家攜手做世界的和平力量、穩定力量、進步力量。



訪問期間，王毅還同坦桑尼亞外長孔博會談並共同會見記者。