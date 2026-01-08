中評關注：對特朗普“孤立主義”的幻覺破滅

特朗普出兵委內瑞拉抓捕馬杜羅被認為是新帝國主義行事方式 中評社華盛頓1月10日電（記者 余東暉）特朗普第二任上任之初，美國外交學界有人斷言特朗普將回歸美國“孤立主義”。然而，近期特朗普所做作為令更多人相信，所謂特朗普不願介入國際事務的“孤立主義”總統，已經幻滅。不過，“唐羅主義”會給世界和美國帶來什麼？外交學界存在疑慮。



當特朗普自詡結束八場戰爭，垂涎“諾貝爾和平獎”時，有人寄望於特朗普真是一位熱愛和平的“孤立主義”總統。然而，最新的特朗普派兵顛覆委內瑞拉政權，抓捕馬杜羅；下一步劍指格陵蘭島，磨刀霍霍；轟炸伊朗核設施，並揚言進一步對伊朗進行軍事打擊。這些實實在在的動武行動和威脅，已經打破了人們的幻想。



布魯金斯學會高級研究員歐漢龍（Michael O’Hanlon）日前在《外交事務》雜誌上撰文--“孤立主義的錯覺：為什麼誰都不應該預料特朗普會退縮”。文章指出，那些被認為“孤立主義者”的美國總統在國際舞台上向來大膽無畏。如果美國人忘記他們慣於採取強硬行動的傾向，並自欺欺人地認為自己天生愛好和平，那麼這種大膽無畏也可能給國家帶來麻煩。



歐漢龍表示，美國從建國起就熱衷於介入國際事務，唯一真正嘗試奉行孤立主義的時期是在20世紀20年代和30年代，但即便那時美國國防戰略仍在發展，並為二戰勝利奠定基礎。隨著二戰結束，鐵幕落下，美國孤立主義的支持者變得寥寥無幾。