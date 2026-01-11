特朗普被曝已聽取軍事打擊伊朗方案匯報

特朗普（資料圖片） 中評社香港1月11日電／美國《紐約時報》10日援引匿名美國官員的話報導稱，美國總統特朗普近日已聽取關於軍事打擊伊朗方案的匯報。



新華社援引報導，特朗普尚未做出最終決定，但他正在認真考慮授權美軍發動軍事打擊。美軍行動有一系列選項，包括對德黑蘭的非軍事地點進行打擊。



另據《華爾街日報》10日報道，特朗普政府官員已就軍事打擊伊朗進行了初步討論，討論內容包括打擊哪些目標。



《華爾街日報》援引美國官員的話報道稱，正在討論的一個方案是對多個伊朗軍事目標進行大規模空襲。目前尚未就采取何種行動達成共識，也沒有為准備打擊而調動軍事裝備或人員。這些官員稱，這些討論屬於“常規計劃”，“沒有跡象表明伊朗即將遭到打擊”。



當天早些時候，特朗普在社交媒體上發文，再次威脅幹涉伊朗當前局勢，稱美國隨時准備提供“幫助”。



近日，伊朗因物價上漲和貨幣貶值爆發示威活動，多地發生騷亂，造成人員傷亡。特朗普在多個場合稱美國“正密切關注”伊朗局勢，威脅或對伊朗進行“嚴厲打擊”。



伊朗最高國家安全委員會9日發表聲明說，在美國和以色列策劃和控制下，此次抗議活動演變為對國家安全的破壞。特朗普近期言論表明，美以正聯手策劃，使伊朗人民生活陷入動蕩。伊朗軍方10日聲明，將捍衛國家利益，保護戰略基礎設施和公共財產，并敦促伊朗人民團結起來“挫敗敵人的陰謀”。