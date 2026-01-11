哈馬斯將解散加沙地帶行政機構

中評社香港1月11日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）10日宣布，將解散管理加沙地帶事務的行政機構。



新華社報導，哈馬斯發言人在一份給媒體的聲明中說，哈馬斯已決定，將解散所有監管加沙地帶事務的行政機構，並將管理職責移交給一個獨立的技術官員委員會。



聲明表示，哈馬斯已準備好為委員會接管職責提供便利，呼籲加快委員會的組建，使其盡快開始工作。