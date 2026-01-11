】 【打 印】 
魯比奧被曝同內塔尼亞胡通話談伊朗局勢等
http://www.CRNTT.com   2026-01-11 10:24:25


　　中評社香港1月11日電／據多家美國媒體10日報導，美國國務卿魯比奧當天同以色列總理內塔尼亞胡通話。

　　新華社援引報導，多個知情人士向這些媒體透露，魯比奧和內塔尼亞胡在通話中討論了伊朗局勢、敘利亞局勢和加沙“和平協議”。

