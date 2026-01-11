柯文哲蔡正元同框翹腳　一起秀出“電子腳鐐”

蔡正元10日晚間臉書貼出與柯文哲同框合照，兩人一同翹腳，刻意秀出各自配戴的“電子腳鐐”。（蔡正元臉書） 中評社台北1月11日電／前“立委”蔡正元因“三中案”遭判刑3年6月，國民黨主席鄭麗文日前在中常會上特別頒發“實踐一等獎章”，並直言蔡正元將“帶著勳章入獄”，引發外界關注。蔡正元10日晚間再度成為話題焦點，於臉書貼出與前民眾黨主席柯文哲同框合照，兩人一同翹腳，刻意秀出各自配戴的“電子腳鐐”。



據《中時新聞網》報導，蔡正元10日在臉書貼文中以“當電子腳鐐遇到電子腳鐐”形容這場會面，指出此次是應柯文哲之邀，參與“土城十講”第九講的錄影，兩人同樣在配戴電子腳鐐的狀態下，暢談《台灣島史記》相關內容。貼文一出，隨即在政壇與網路社群掀起討論。



蔡正元也轉述，柯文哲透露自己曾花了一個月時間，在台北看守所內讀完《台灣島史記》上、中、下三冊；而該書正是蔡正元耗時十年完成的著作，蔡也笑稱，自己同樣是在一個月內、於看守所中完成全書校對，兩人經驗形成特殊對照。



此外，蔡正元提到，錄影後柯文哲作東邀請晚餐，席間還包括前“立委”邱毅、郭正亮出席，由民眾黨秘書長周榆修及前副秘書長許甫作陪。蔡正元形容，這是一場“難得的聚餐”，也讓這場“電子腳鐐同框”的畫面更添政治話題性。