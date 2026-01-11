民進黨初選民調前夕　林岱樺：有人希望我退場

中評社台北1月11日電／角逐民進黨高雄市長初選的“立委”林岱樺遭控長期詐領助理費，在黨內初選電話民調前夕，她11日受訪時提到，“這場初選里有人希望我退場”，但台灣法律原則是“無罪推定，不可未審先判”，她呼籲高雄市民在接到電話回答前，先好好的想想，如果最後證明她是清白，對市民來說，難道不是一大損失嗎？



據《中時新聞網》報導，林岱樺昨出席高雄富邦馬拉松活動時，被媒體堵訪，再度談及司法案件。她提到，這段時間社會看到的是1個非常罕見的時機點，以及非常罕見的程序，她尊重司法、尊重查案，但她也清楚的知道，“這場初選里有人希望我退場”。



“有人希望我被貼標籤，但我不是那種會被嚇跑的人！”林岱樺直言，在初選關鍵時刻的大動作搜索，是不是有人想用司法鎖住她，企圖用公權力介入黨內競爭的暗黑勢力，對她做出最嚴厲的警告，這個部分社會自有公評。



不過，她重申，“林岱樺是打不倒的高雄女兒，我的清白就是我對市民最基本的承諾”，很多人一直拿司法案件來做文章，但她要告訴大家，她對自身清白有百分之百的信心。



對於遭受這場司法的長征，她說，始終挺直腰桿，“因為我沒有拿過一毛錢入私人的口袋”，她重視制度，也尊重法律，如果自己最後被證明是清白的，對市民來說，這難道不是一大損失嗎？如果因為這些莫名的攻擊，讓高雄失去了1個真正想做事，有能力的大改革市長，這樣的損失，又要怎麼彌補呢？



林岱樺強調，台灣法律原則為“無罪推定，不可以未審先判”，就是為了守護真理公義，所以她呼籲不要抹煞林岱樺25年來為民服務的熱忱，請讓事實說話，讓證據說話。