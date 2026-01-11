中國經濟以“內在連續性”從容應對外部挑戰

中評社香港1月11日電／“每一次前往中國，最打動我的，是中國人總能從傳統中汲取精髓，不斷創造新事物，為數千年文明注入當代活力。”法國絲路商學院教授、施耐德電氣公司前高管埃爾韋·阿祖萊日前接受新華社記者專訪時，這樣概括他對中國的長期觀察。



對阿祖萊而言，理解中國並非單純的經濟學研究，而是一段持續數十年的體驗和觀察。8歲那年，父母在舊貨市場偶然購得一套“文房四寶”，這是他第一次接觸中國文化；成年後，他多次往返於中歐之間，對中國發展道路的思考不斷深化。中國如何在快速變化中保持內在連續性，又如何在全球動蕩中不斷塑造自身的發展路徑，這是他一直以來探索的問題。



基於對中國經濟的長期觀察，阿祖萊認為，在全球經濟不確定性上升的背景下，中國通過擴大內需來增強自身穩定性，並通過高質量增長和高水平開放為世界經濟提供支撐。“這種結構性安排有助於中國更從容地應對外部環境變化帶來的衝擊。”在阿祖萊看來，中國通過保持政策的連續性和政策方向的可預期性，為經濟轉型留出足夠的時間和空間。



阿祖萊認為，中國正通過多種政策工具持續釋放國內市場潛力。在他看來，中國並非依賴短期刺激，而是著力推動消費結構升級，新能源汽車、文化產品、健康產業以及高質量服務等領域需求不斷增長，成為拉動內需的重要力量。



消費需求的持續升級，也正在推動供給體系加快調整與轉型。阿祖萊認為，中國正加快從“規模+成本”優勢轉向“創新+效率”優勢，人工智能、半導體、機器人、綠色能源、生物科技等領域正在成為新的增長引擎。



他特別提到中國在創新政策層面的制度優勢：資源動員速度快、試點機制靈活、地方政府與企業協同度高。他認為，“先試點、再推廣”的推進方式加快了創新成果向現實生產力的轉化。