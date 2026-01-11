國際競爭加劇　法國制藥業承受巨大壓力

中評社香港1月11日電／法國制藥業素來以優秀創新能力和良好質量口碑在國際舞台佔據重要地位。因為重視研發投入、人才培養和創新產業集群構建，法國既有世界級的頂尖企業，也有在細分賽道具備優勢的中小型藥企。



然而，面對藥企利潤被壓縮、科研人才流失、國際競爭加劇和嚴格的監管制度，法國制藥業承受巨大壓力，如何應對光環下的“暗礁”備受關注。



法國制藥業享譽國際



法國官方數據顯示，截至2024年9月底，該國有260多家制藥企業，400多個生產基地，形成了高度密集的產業佈局。



其中有多家世界頂尖的大型制藥企業。比如在免疫學、罕見病、腫瘤學方面知名的賽諾菲集團，在腫瘤學、心血管代謝和神經病學方面建樹頗深的施維雅集團，在特效藥研發領域表現出眾的益普生制藥集團，還有業務橫跨制藥和皮膚美容領域的皮埃爾·法佈雷集團等。



法國也有在細分賽道具備優勢的中小型藥企，它們積極探索基因療法和細胞療法等方向，在生物技術領域發揮著重要作用。



不同體量的企業共同塑造了法國制藥產業的強大實力。據法國制藥企業協會介紹，2023年，法國藥品出口額達到334億歐元，為法國帶來20億歐元貿易順差，是法國第四大順差行業。



法國制藥企業協會2025年3月發佈的數據顯示，法國是全球第五大制藥市場。按銷售份額計算，法國制藥佔全球市場份額

的2.9%，在歐洲位居第二，僅次於德國。