敘利亞阿勒頗省政府辦公大樓遭無人機襲擊

中評社北京1月11日電／新華社援引敘利亞國家通訊社10日報導，位於敘北部阿勒頗市的阿勒頗省政府辦公大樓當天遭到敘庫爾德武裝主導的“敘利亞民主力量”無人機襲擊，暫無人員傷亡情況報告。



報導說，“敘利亞民主力量”當天還使用自殺式無人機襲擊了阿勒頗市居民區，導致4名平民受傷。



敘利亞過渡政府軍隊10日說，當天15時起停止在阿勒頗市謝赫·馬克蘇德街區的所有軍事行動。此前，敘過渡政府內政部下屬的安全部隊已宣佈進駐該地區。



“敘利亞民主力量”同日發表聲明稱，其並未對阿勒頗市內的任何平民區發動襲擊，所有與此相關的說法均為“虛假信息”。



6日以來，敘軍和“敘利亞民主力量”在阿勒頗市持續激烈交火。敘過渡政府國防部9日曾宣佈停火，要求阿勒頗市謝赫·馬克蘇德、阿什拉菲耶和巴尼·扎伊德三個街區內的“敘利亞民主力量”人員當天上午撤離並前往敘東北部。但謝赫·馬克蘇德和阿什拉菲耶兩個街區的管理機構隨後發表聲明稱，敘國防部的撤離要求等同於要求“投降”，街區居民和武裝人員“決心保衛家園”。雙方衝突隨後延續。



連日來，阿勒頗市衝突已造成約15.9萬人流離失所。“敘利亞民主力量”由庫爾德武裝“人民保護部隊”主導，目前控制敘北部和東部大片地區。去年3月，“敘利亞民主力量”與過渡政府簽署相關整合協議，但協議實施陷入僵局。去年以來，雙方在阿勒頗市已爆發多次衝突。