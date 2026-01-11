全美多地抗議聯邦執法人員打死美籍女子

中評社北京1月11日電／美國數十座主要城市10日發生遊行示威，抗議移民與海關執法局(ICE)執法人員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市開槍打死一名美國籍女子。



新華社報導，當天，示威者在華盛頓、紐約、費城、波士頓、西雅圖等地遊行，高舉“廢除ICE”“把ICE徹底趕出我們的街道”“不要對我們的城市宣戰”等標語橫幅，抗議聯邦政府現行的驅逐非法移民政策，反對執法機構暴力執法，要求對槍殺事件進行徹底調查和追責。



在白宮圍欄外的總統公園，示威者手舉寫有“為蕾恩·古德伸張正義”“喚醒美國”等標語橫幅，要求追究ICE的責任。一名示威者對媒體表示：“事情太過了！我們不能允許這樣！明尼蘇達州要求ICE離開，但ICE反而派遣了更多人員。”



示威活動由美國多個民間團體發起。據主辦方介紹，10日至11日將在全國範圍內組織超過1000場抗議活動，以“徹底廢除ICE”為口號。一些城市將為死者舉辦燭光守夜活動。主辦方在一份聲明中說，聯邦移民執法機構對社區成員濫施暴力、濫用職權，卻逍遙法外，“這起殺戮事件僅是冰山一角”。



美國ICE執法人員7日在明尼阿波利斯市進行針對非法移民的大規模執法行動時，射殺37歲美國公民蕾恩·妮科爾·古德，引發當地持續抗議，輿論高度關注。在事件性質認定及調查方向上，民主黨主政的明尼蘇達州政府與共和黨籍總統特朗普領導的聯邦政府分歧明顯。