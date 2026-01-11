朝中社：新軍國主義只會給日本帶來徹底毀滅

中評社北京1月11日電／據新華社：朝中社11日發表評論文章說，新軍國主義只會給日本帶來徹底毀滅。



文章寫道，新年伊始，日本現任極右翼執政勢力公然挑戰時代和歷史潮流，給地區和世界安全環境增添嚴重風險變數。日本打算在年內推動修訂《國家安全保障戰略》等“安保三文件”就是一個典型例子。



文章說，日本試圖徹底脫去“和平國家”的外衣，走向戰爭國家、侵略國家。文章認為，日本企圖全面否定過去的血腥罪惡，並迅速重新武裝以重建舊帝國，這是“新軍國主義”已經瘋狂的明顯表現。



文章指出，日本現政權從成立之初就一直在努力實現“修憲”等前幾屆政權未能實現的、極右翼政治勢力的“夙願”。此外，日本現政權還積極發展太空作戰力量，在日本列島各地新建數百個火藥庫。就連日本媒體也站出來指責說，很難保證日本不會重新走上軍國主義時期的法西斯道路。



文章說，以對其他民族的憎惡、復仇主義和征服欲為特徵的日本新軍國主義在安倍政權時期逐漸開始，今天更加迅猛地抬頭，已發展成為可能破壞世界和平與穩定的最惡劣的非常事態。



文章強調，新軍國主義只會給日本帶來徹底毀滅，“正如歷史證明的那樣，軍國主義的終點不是一個‘強大的日本’，而是一個滅亡的日本”。