特朗普入令制定入侵格陵蘭計劃　美軍高層反對

中評社香港1月11日電／美國總統特朗普在成功捉拿委內瑞拉獨裁領導人馬杜洛之後，把目光轉向他先前一再放話要納入美國的丹麥自治領地格陵蘭。據傳他已下令美國特種部隊指揮官制定入侵格陵蘭的計劃，但英國《週日郵報》指出，美軍高階人士對此表示反對。



消息人士指出，特朗普政治顧問米勒領導的政策“鷹派”，受到成功抓捕馬杜羅行動鼓舞，現在希望快速行動，在俄羅斯或中國有所作為之前，先行佔領這座島嶼。



據《中時新聞網》援引報導，英國外交官認為，特朗普的另一個動機，是希望在今年11月期中選舉前，轉移美國選民對經濟表現的不滿，因為屆時他可能失去國會控制權，讓民主黨掌握多數。但如此戲劇性舉動，將使特朗普與英國首相施凱爾意見相左，可能導致北約瓦解。消息人士表示，特朗普已要求聯合特種作戰司令部（JSOC）準備入侵格陵蘭計劃，但參謀首長聯席會議反對，理由是這將違法，且國會不會支持。



一位消息人士說：“他們試圖透過談論較不具爭議的措施來分散特朗普注意力，例如：攔截俄羅斯數百艘規避西方制裁的‘影子船隊’或對伊朗發動打擊。”外交官們已針對特朗普可能採取武力或“政治脅迫”切斷格陵蘭與丹麥聯繫的情境進行“升級情境”軍事推演。一份外交電報形容最壞情況可能導致“北約從內部瓦解”。