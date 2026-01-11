商務部：大力提振消費推進建設強大國內市場

全國商務工作會議在京召開。 中評社北京1月11日電／據商務部網站：1月10日至11日，全國商務工作會議在京召開。會議以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實中央經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調，立足商務工作“三個重要”定位，總結2025年和“十四五”工作，研究“十五五”目標任務，部署2026年工作。商務部黨組書記、部長王文濤作工作報告，商務部黨組副書記、國際貿易談判代表兼副部長李成鋼主持會議。



會議指出，2025年是很不平凡的一年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國商務系統迎難而上、奮力拼搏，推動黨中央、國務院決策部署在商務領域落地見效，實現商務發展總體平穩、穩中有進，提振消費加力顯效，對外貿易頂壓增長，利用外資結構優化，對外投資有序推進，為經濟持續回升向好作出積極貢獻。



會議認為，過去一年，商務部同各地方各部門密切配合、協同發力，扎實推動以下工作：一是大力提振消費，加力擴圍實施消費品以舊換新，推動服務消費提質惠民，創新打造消費場景，健全流通和市場體系。二是千方百計穩外貿，大力開拓多元化市場，發展外貿新動能，提升服務貿易和數字貿易。三是深入推進擴開放穩外資，持續打造“投資中國”品牌，有序推進自主開放，創新提升自貿試驗區等開放平台。四是推動產供鏈國際合作，健全管理和服務保障體系，提升對外投資合作質量水平，推進“一帶一路”經貿合作。五是用好多邊區域機制，推進區域和雙邊貿易投資協定，拉緊與經貿夥伴利益紐帶。六是統籌發展和安全，完善出口管制體系，妥善應對貿易摩擦，強化海外利益保護。



會議認為，“十四五”時期消費主引擎作用明顯增強，貿易強國“三大支柱”更加鞏固，利用外資總量穩定、結構優化，對外投資平穩發展，產供鏈國際合作有序推進，高水平對外開放步伐加快，多雙邊經貿合作不斷深化，維護經濟安全能力顯著提升，為“十五五”時期商務發展奠定堅實基礎。

