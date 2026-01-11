黃國昌駁退黨潮與初選黑箱指控：亂寫！

中評社台北1月11日電／台灣民眾黨主席黃國昌今日針對黨內地方議員初選機制與退黨爭議強硬回應，直指相關報導“子虛烏有、亂寫”，強調民眾黨提名制度公開透明、程序公平，“消極資格”把關後全面採全民調，反問“還有比這個更公平的方式嗎？”並表明，身為主席，絕不容許不實指控配合特定媒體傷害政黨。



中時新聞網報導，針對媒體提問指出，有人質疑地方議員初選機制不清楚，並引述新竹市里長蔡志堅退黨說法，稱若制度問題未解決，恐引發退黨潮。黃國昌當場追問“哪一家報導？”並直言相關說法不實。



他進一步說明，所謂個案，他曾親自與蔡志堅面對面溝通，對方表達希望參選、但不願參與黨內初選，選擇以無黨籍身分投入選舉，“那我也只能尊重”。但他強調，不能因此捏造制度不公的說法，傷害整體政黨形象。



針對初選制度，黃國昌細數流程指出，黨內提名設有明確“消極資格”審查，包括是否有犯罪、酒駕、家暴或重大前科等紀錄，這是基本的初步過濾；通過後，進入下一階段，既沒有幹部評分、也沒有黨員投票，“百分之百全民調”，他反問媒體，“用全民調還不公平？難道是要保送、徵召才叫公平？”



黃國昌也向黨內部分不願接受初選競爭、轉而以無黨籍參選者喊話，表示尊重其選擇，“我從不口出惡言”，但也要求“適可而止”，不要為了個人利益，透過不實指控來傷害民眾黨。



至於黨內“2年條款”是否引發部分民代不滿、造成黨部壓力，黃國昌則回應，相關內容“白紙黑字大家都簽了”，現在最重要的事，是每個人每天在自己的工作崗位上把事情做好。