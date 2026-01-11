陳佩琪投入選戰？黃國昌：百分百尊重意願

中評社台北1月11日電／台灣民眾黨主席黃國昌今日出席“黃國昌新北市後援會”成立大會前受訪，針對外界關切前主席柯文哲妻子、醫師陳佩琪是否投入選戰、未來在選舉中將扮演何種角色，黃國昌強調“百分之百尊重佩琪醫師的意願”，不論是否參選或助選，民眾黨都將給予“百分之百支持”，不預設立場、不設框架。



中時新聞網報導，針對媒體提問，過去曾傳出黃國昌有意邀請陳佩琪投入選舉，但遭前主席柯文哲婉拒，未來陳佩琪在選戰中是否會擔任特定競選團隊角色。對此，黃國昌回應直言，選舉這件事“真的100%尊重佩琪醫師”，任何規劃都以她本人的意願為優先。



黃國昌表示，在他眼中，陳佩琪不只是任何人的“另一半”，而是一位讓人感動、很有想法、也具備行動力的醫師。他強調，陳佩琪的能力外界有目共睹，但是否投入選舉，必須完全尊重其個人選擇。



至於助選層面，黃國昌則指出，過去民眾黨多場選舉中，陳佩琪都展現強大動員力與影響力，堪稱黨內重要的“母雞”，全台各地奔走輔選。他相信，若有需要，陳佩琪“不會推辭”，但具體在哪些選區、以何種形式協助，仍由她自行決定。



黃國昌最後重申，他對陳佩琪衹有一句話：百分之百尊重、百分之百支持。未來不論她選擇站在檯前或幕後，民眾黨都將尊重其決定，並給予最大空間。