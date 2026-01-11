藍白合　黃國昌：用最好的方法整合出最強團隊

中評社台北1月11日電／台灣民眾黨主席黃國昌今日出席“黃國昌新北市後援會”成立大會前受訪，針對外界關注的“藍白合”整合時程表示，民眾黨始終以最大誠意與善意面對與國民黨的合作，並強調整合應“先理念、先政策、先願景”，在共同政見與政黨合作協議確立後，再進入最後的人選整合階段；黃透露，兩黨原先已敲定1月底召開記者會對外發表，不過國民黨方面表示仍需與各候選人溝通。



中時新聞網報導，針對媒體提問，國民黨對外稱農曆年後將確認縣市長人選、3月底完成整合，黃國昌如何在這段期間衝刺選情、是否將開始跑市場；黃國昌回應，兩黨合作路線不變，“用最好的方法整合出最強的團隊，給每個縣市的台灣人民最佳的祭禮”。



他指出，過去一段時間兩黨同仁已密集就重要工作與具體時程安排進行溝通交換意見，但整合順序必須清楚：先把共同政見處理完，建立共同價值與願景基礎，才有條件簽訂政黨合作協議，最後才依協議所訂方法處理人選整合。



談到共同政見發布進度，黃國昌透露，兩黨原先已敲定1月底召開記者會對外發表，不過國民黨方面表示仍需與各候選人溝通，因為共同政見一旦發布，就是對選民的承諾。黃國昌強調，民眾黨對政見態度“非常嚴肅、非常認真”，不會把承諾當口號。



黃國昌隨後把矛頭指向民進黨，批評民進黨是“芭樂黨”、跳票無所謂，黃提及近期《人工生殖法》相關爭議，指賴清德曾答應推動代理孕母議題，如今卻“不敢面對、背棄承諾”。他則以前民眾黨主席柯文哲為例，強調“答應了就會全力推動”，稱這才是“信守承諾、值得信賴”。



在藍白合作節奏上，黃國昌表示，民眾黨近期將先公布2026年地方選舉共同政見“9支箭”，內容待政見發表時再對外完整說明；同時也會配合國民黨內部整合作業，待對方完成意見統整後，再由兩黨召開共同政見發表會，並在此基礎上完成政黨合作協議，最後才進入外界最關心的人選整合。