萊索托首相馬特凱恩會見王毅

中評社北京1月11日電／當地時間1月10日，萊索托首相馬特凱恩在馬塞盧會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，馬特凱恩請王毅轉達對中國領導人的新年問候和良好祝願，歡迎王毅外長來到“高山之國”，表示萊索托珍視萊中友誼和雙方戰略伙伴關係，感謝中方對包括萊在內非洲國家發展提供寶貴支持。萊方恪守一個中國原則，堅定支持中方捍衛核心利益，願同中方加強戰略互信，擴大人文交流，共同落實好中非合作論壇北京峰會成果，深化基礎設施、製造業、能源等領域合作，感謝中方對非洲產品實施零關稅政策，這將為萊發展提供新的動力。萊方高度讚賞習近平主席提出的系列重大倡議，願同中方加強在金磚國家等多邊平台的團結合作，共同應對全球性挑戰。



王毅轉達中國領導人對馬特凱恩首相的親切問候，祝賀萊索托獨立60周年，讚賞萊政府聚焦經濟建設、引領國家走上可持續發展道路。王毅表示，2024年中非合作論壇北京峰會以來，雙方合作推進“十大伙伴行動”，成功落實一批重點項目，有力促進萊發展振興。中方願同萊方一道，加強治國理政經驗交流，密切多邊領域協作，推動中萊戰略伙伴關係取得更大發展。



王毅說，中方讚賞萊方恪守一個中國原則，支持萊捍衛國家主權、民族尊嚴及發展權益。雙方要繼續堅定相互支持，中方將加快推動對非洲零關稅措施在萊落地，擴大兩國經貿投資和產業合作，為萊特色產品輸華提供更多便利，持續助力萊國家發展。中方將繼續堅定站在非洲國家一邊，為包括萊在內全球南方主持公道，反對單邊霸凌，攜手推動構建人類命運共同體。



同日，王毅還同萊索托外交大臣萊喬內會談。