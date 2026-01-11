王毅同萊索托外交大臣萊喬內會談

中評社北京1月11日電／當地時間1月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在馬塞盧同萊索托外交大臣萊喬內會談。



新華社報導，王毅表示，中國外交歷來奉行大小國家一律平等原則，中萊關係就是生動寫照。中方視萊為戰略伙伴，願同萊方攜手樹立大小國家相互尊重、平等合作、共同發展的典範。中國外長連續36年新年首訪非洲，充分顯示中方堅定同非洲兄弟站在一起，堅定維護全球南方國家正當權益。當今世界變亂交織，單邊霸權和保護主義威脅世界和平，損害各國特別是中小國家利益。習近平主席提出四大全球倡議，就是要以發展促繁榮，以安全保穩定，以文明增互信，以治理求公正。中方願同萊方攜手推動全球南方聯合自強，實現共同現代化，共建人類命運共同體。



王毅說，中方讚賞萊方恪守一個中國原則，將一如既往支持萊方維護國家主權、安全和發展權益。雙方要加強戰略互信，擴大人文交流，用好零關稅政策紅利，深化各領域務實合作，推動中萊戰略伙伴關係不斷向前發展。



萊喬內表示，萊索托視中國為值得信賴的戰略伙伴，衷心感謝中方長期以來對萊方提供的幫助支持，高度讚賞中非攜手推進現代化十大伙伴行動取得重要成果。萊方重申堅定恪守一個中國原則，台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，堅決反對任何形式的“台灣獨立”，支持中國為實現國家統一所作一切努力。萊方願同中方深化各領域合作，高水平推動萊中命運共同體建設。萊方支持習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方在國際事務中密切協作，共同支持多邊主義，維護世界和平與發展。