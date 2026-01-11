王毅同南非外長拉莫拉通電話

中評社北京1月11日電／當地時間1月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在馬塞盧應約同南非外長拉莫拉通電話。



新華社報導，王毅祝賀南非執政黨非洲國民大會建黨114周年，表示非國大是具有光榮傳統的大黨，歷經各種嚴峻考驗，有著豐富政治智慧。相信在非國大全黨共同努力下，南非將團結應對外部干擾，實現國家發展振興。中方願同南方保持高層交往，擴大黨際交流，加強戰略互信，深化務實合作，推動中國對非洲零關稅舉措在南非落地，助力南非經濟發展，造福當地人民。雙方要共同辦好“中非人文交流年”，夯實中南和中非友好的民意基礎。



王毅說，南非去年頂住外來壓力，成功舉辦二十國集團領導人峰會，中方對此表示祝賀。面對變亂交織的世界，中方堅定支持南非在國際事務中發揮更重要作用，願同包括南非在內的全球南方國家一道，維護聯合國憲章宗旨和原則，反對叢林法則和霸權主義，共同維護發展中國家正當權益。



拉莫拉歡迎王毅外長新年到訪非洲，感謝中國對南非主辦二十國集團領導人峰會的支持和對包括南非在內非洲國家經濟社會發展的幫助，表示南非恪守一個中國原則，願同中方進一步加強政治互信，深化務實合作，擴大人文交流，密切多邊協作，推動南中新時代全方位戰略合作伙伴關係不斷向前發展。南方願同中方共同捍衛多邊主義，維護聯合國核心地位，捍衛國際公平正義。



雙方還就共同關心的國際和地區問題交換意見。