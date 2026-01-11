水母研究助力揭示動物睡眠的進化起源

中評社香港1月11日電／水母沒有大腦，衹有簡單的神經系統，但它們也像人一樣每天“睡”8小時左右，中午還要“打個盹兒”。對它和海葵的一項新研究顯示，睡眠可能是為了保護神經元而進化出來的，能修復動物清醒時積累的神經元中脫氧核糖核酸（DNA）損傷。



以色列巴爾伊蘭大學等機構研究人員日前在英國《自然-通訊》雜誌發表論文說，他們分析了倒立水母和星狀海葵的情況，這兩種較簡單的動物擁有原始的神經系統，神經元呈網絡分佈，不存在中樞神經。研究人員將它們行為靜止、保持特有姿勢、不易受外界刺激影響的狀態視為睡眠。



新華社報導，結果顯示，倒立水母不管是在實驗室還是自然棲息地，都主要在夜間睡眠，中午還要小憩一會兒，每天睡眠時間約8小時，環境光暗變化會影響其睡眠模式。星狀海葵則主要在黎明前後睡眠，每天也要睡8小時左右，主要受生物鐘調控。



進一步分析表明，這兩種動物的神經元DNA損傷總是在清醒時增加、睡眠時減少。研究人員用紫外線誘發DNA損傷，發現這些動物會通過增加睡眠時間來應對。這意味著它們通過睡眠來提供專門的時間窗口，用於高效地修復神經元。



研究人員說，相關結論還需要進一步研究來檢驗，比如在紫外線誘發DNA損傷後讓動物保持清醒，觀察會有什麼後果。此外，動物進化出睡眠還可能有其他重要的驅動因素，比如在記憶的形成和整合過程中節約能量等。