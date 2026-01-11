香港運輸署：自動駕駛技術測試加速推進

中評社香港1月11日電／香港特區政府運輸署11日接受政府新聞網訪問時表示，2024年起已發出6個自動駕駛車輛先導牌照，以推動相關技術在香港落地與發展。目前獲批先導營辦人已在多個指定地區展開廣泛道路測試，並在複雜路況應對及技術迭代方面取得顯著進展。



據悉，首間獲批牌照的智能駕駛科技公司擁有超過十年的自動駕駛研發經驗。該公司於2024年底率先在香港北大嶼山啟動測試，隨後應用場景逐步拓展至數碼港及啟德發展區。截至目前，累計安全行駛里程已逾8萬公里。



運輸署表示，2025年12月起，該公司的測試範圍擴大至觀塘和九龍城。儘管香港市區人車密集，路況極具挑戰性，但測試車輛憑藉先進的算法，在行駛過程中表現出極高的穩定性。車輛能自主完成亮燈示警、避障、變道及掉頭等標準駕駛動作，全程運作流暢。測試期間，後備操作員雖坐於駕駛位，但雙手脫離方向盤，僅在必要時刻準備接管車輛。



新華社報導，智能駕駛科技公司的香港項目發展經理劉文鵬表示，香港作為全球路網最密集的城市之一，其複雜多變的路面情況為自動駕駛系統的本地化優化提供了寶貴場景。



運輸署機電工程師（自動駕駛車輛）鄧健梁表示，測試項目至今運作大致暢順，並在北大嶼山項目中實現了多車同時運

行、非商業載客、測試範圍擴展和車速提升等“四大技術躍進”。目前，自動駕駛車隊的規模已從單一車輛擴展至10部同時運行，部分測試路段的車速上限已提升至每小時50公里，測試範圍也從相對簡單的機場島延伸至更為複雜的公路及小區。



截至目前，運輸署發出的6個先導牌照涵蓋了62輛自動駕駛私家車及小巴。鄧健梁表示，署方計劃於今年逐步推動自動駕駛邁向“無人化”階段，即僅保留遠程後備操作員，不再設隨車安全員。