王毅：反對“索馬里蘭”勾結台灣當局謀獨行徑

中評社北京1月11日電／當地時間1月11日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在訪問非洲途中，同索馬里外長德埃舉行電話會談。



新華社報導，王毅請德埃外長轉達中國領導人對馬哈茂德總統和巴雷總理的親切問候，表示中方歡迎馬哈茂德總統今年來華出席第二屆中國－阿拉伯國家峰會。王毅強調中索有著傳統友好，中國堅定奉行對索友好政策，兩國始終相互尊重、相互支持，中索戰略伙伴關係不會受一時一事的影響。中方高度讚賞索方以實際行動恪守一個中國原則。我們將一以貫之支持索馬里維護國家主權、統一和領土完整，反對“索馬里蘭”勾結台灣當局謀獨的行徑。無論國際風雲如何變化，中方都將深化兩國經貿、安全、防務等領域合作，以“中非人文交流年”為契機，加強兩國友好交往，鞏固好、發展好兩國戰略伙伴關係。



王毅說，中國外交歷來堅定站在發展中國家一邊，為中小國家主持公道、仗義執言。中方全力支持索方出任聯合國安理會本月輪值主席，共同履行維護國際和平與安全的責任。中方相信，索馬里將由治及興，實現發展繁榮，建設好非洲的和平之角、發展之角、合作之角。



德埃表示，索方高度讚賞中國外長每年初首訪非洲。索中傳統友好，發展對華關係是索馬里堅定的戰略選擇。索方衷心感謝中方支持索維護國家的主權和領土完整，反對一切分裂和恐怖行徑，幫助索實現國家的穩定與發展。索方恪守一個中國原則，認為台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，涉台問題完全是中國的內政。索方高度讚賞習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方深化各領域交流合作，推進索馬里的和平與發展事業，促進非洲之角地區實現持久和平，共同構建人類命運共同體。