張亞中：成立《孫中山和平獎》的倡議

張亞中（中評社資料照） 中評社台北1月12日電（作者 張亞中）今年是孫中山先生誕辰160週年，以孫文學校的名義，呼籲海內外所有認同孫中山思想者，共同倡議成立“孫中山和平獎”。此一倡議，既是對孫中山先生精神的時代回應，也是中華民族在全球秩序重組之際，重新思考自身文明責任的重要起點。



從1901年第一屆“諾貝爾和平獎”開始，該獎已長期以來被視為全球最具指標性的和平獎項，然而不可否認的是，其評選標準與價值取向，深受西方政治結構、意識形態與話語體系所影響，往往反映的是西方世界對“和平”“正義”與“進步”的理解，而非真正具有文明多元性的全球共識。這不僅是制度設計的結果，更是西方長期掌握國際話語權的具體展現，也使非西方文明在和平論述中，長期缺乏對等發聲的空間。



隨著中華民族全面復興的歷史進程加速推進，中國大陸與華人世界在國際舞台上的影響力日益提升，卻也同時面臨西方以“價值觀差異”為名的質疑、抹黑，甚至制度性排斥。在這樣的國際現實下，若中華民族仍僅被動接受由他者所定義的和平標準，而無法提出自身文明根源所孕育出的和平理念，則難免在全球公共論述中長期處於被動與弱勢的位置，亦不利於世界真正理解中華文明的和平本質。



正是在此背景下，有必要透過民間社會的自主力量，結合學術界、文化界與全球華人網絡，發起成立“孫中山和平獎基金會”，並設立“孫中山和平獎”。此一獎項不僅是對既有國際和平獎項體系的補充，更是一種文明層次的回應，以中華文化所強調的“和而不同”“天下為公”“王道而非霸道”“以和為貴”“不以強凌弱”“濟弱扶傾”等核心價值，作為衡量世界和平貢獻的基本準繩，為當前以強權與陣營對抗為主的國際秩序，提供另一種道德與理性選項。

