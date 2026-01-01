中評現場：不再鐵板一塊　美歐同盟走向何方

世界和平論壇冬季圓桌論壇以“特朗普2.0時代的美國與盟國關係”為主題（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月12日電（記者 陳思遠）1月11日下午，清華大學國際關係研究院主辦的世界和平論壇冬季圓桌論壇在京舉行。論壇聚焦“特朗普2.0時代的美國與盟國關係”，探討特朗普2.0以來美國和盟國關係的變化及其對國際秩序的影響。中國原駐美利堅合眾國特命全權大使崔天凱、中國社會科學院榮休學部委員周弘、清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通三位專家參與研討，清華大學國際關係研究院副院長李莉主持會議。



周弘剖析了美歐同盟關係的來源與實質。她指出，美歐同盟關係不是從來就有的，它只不過是一段時間的產物，核心體現為北約軍事同盟、“馬歇爾計劃”主導的經濟協作及自由主義價值同盟三大方面，且始終呈現美國主導、歐洲從屬的格局。



周弘進一步闡釋了美歐間的深層分歧。制度層面，美國單一國家、兩黨零和博弈體制與歐洲多國多元、協商政治體制存在本質差異；世界觀與價值觀層面，美國當前主張的國家本體理念與歐盟主權轉讓理念南轅北轍，特朗普團隊對歐盟理念的排斥加劇了矛盾；行為方式上，美國單邊主義、交易主義與歐盟多邊主義背道而馳。此外，美國宣稱要促進歐洲偉大，但在歐洲人看來是公然干涉歐盟內政，而歐洲因安全依賴陷入被動，距離真正的戰略自主至少需要5至10年的時間窗口期。

