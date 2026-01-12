美媒稱特朗普政府13日將討論美對伊朗方案

特朗普（資料圖片） 中評社香港1月12日電／美國《華爾街日報》11日援引匿名美國官員的話報導稱，美國總統特朗普計劃13日與政府高級官員討論美國應對伊朗局勢的下一步措施，其中可能包括增加反伊朗政府網絡消息源、針對伊朗軍事和民用目標部署秘密網絡武器、對伊朗政權實施更多制裁以及進行軍事打擊等，但預計特朗普不會在會議上作出最終決定。



新華社援引美國媒體報導，美國總統特朗普11日在總統專機“空軍一號”上說，美國正在考慮應對伊朗局勢的一系列措施，包括軍事行動等“一些非常強硬的選項”。