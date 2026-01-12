港股帶旺財管　招商永隆︰交易雙位數增

招商永隆銀行副總經理林淑芬（左）及招商永隆銀行財富管理業務總監鄭致芬。(大公報) 中評社香港1月12日電／香港的財富管理業務近年發展迅速，也帶動銀行的相關業務錄得較快增長。招商永隆銀行副總經理林淑芬表示，在2025年首3季，旗下財富管理業務的交易量和收入按年有雙位數增長，客戶對財富產品的需求相當全面，預期業務增長動力仍然持續。銀行將增聘人手，以及加大對銀行手機App的投資，進一步提升服務水平。



大公報報導，零售金融業務是林淑芬分管的範疇之一，涵蓋零售銀行、財富管理，及私人銀行業務。以財富管理業務計，去年首3季的表現理想，她說客戶對股票、結構性產品、保險產品以至基金產品的需求相當全面。業務增長動力部分來自A股及港股在2025年表現強勁，及內地利率水平持續走低等。



此外，她說銀行客戶在近年平均都錄得雙位數增長，也是驅動業務增長的源動力之一。招商永隆今年邁向成立93周年，本地客戶仍佔相當大比例；在財富管理領域，以中高端客戶為例，本地客戶與跨境客戶大約各佔一半。



招商永隆銀行財富管理業務總監鄭致芬表示，市場預期美聯儲今年有機會減息2次，料客戶對全球配置的需求仍在；對內地客戶而言，香港是首選的全球配置平台，產品種類較為豐富是原因之一。



增聘人手應付需求



恒生指數在2020至2023年間連跌4年之後，於2024年反彈17.7%，2025年的升幅更達到27.8%。鄭致芬說，一般而言，所有股市在經過較快反彈之後，表現都較為緩和；儘管如此，她相信港股2026年表現“仍OK”，可錄得溫和增長，主要驅動因素落在經濟基本面之上，與過往兩年的估值修復略有差異。



不少投資者近年鍾情美股，鄭致芬說，預料美國總統特朗普今年會將工作重點放在美國內部經濟方面，而人工智能產業的熱潮也有望持續，有望帶動美股向好。



黃金作為對沖風險的傳統投資工具，去年的升幅驚人。展望2026年，她說金價續試新高的機會仍大，但要留意金價現時已處於相對較高位置。



因應銀行業務持續發展，招商永隆擬繼續增聘人手，同時加大對銀行手機應用程式的投資。林淑芬表示，預期整體零售業務的人手將增加逾10%，當中除了客戶關係經理，也包括負責產品發展策略的人員等。