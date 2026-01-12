花旗：外資觀念轉變　中國資產不可迴避

餘向榮表示，中國將加大AI投資、提升自主化水平。(大公報) 中評社香港1月12日電／花旗集團大中華區首席經濟學家餘向榮表示，得益於以DeepSeek為代表的突破性科技出現，以及中國在國際交往中展現出的戰略定力，促使全球資本重新評估中國的核心競爭力。海外投資者的觀念已從過去的“中國不可投資論”轉變為“中國資產不可迴避”。招商基金首席經濟學家李湛估計，A股今年至少還有20%上漲空間。



大公報報導，餘向榮料未來五年，中國將加大AI投資、提升自主化水平。針對AI可能帶來的衝擊，他提出三點應對思路：一是引導技術向“賦能於人”的方向發展，契合“促進人的全面發展”的戰略導向；二是未雨綢繆築牢社會保障網絡；三是通過加強法律執行等方式，在科技進步中實現工作與生活的更好平衡。對於未來投資機遇，餘向榮認為，在新舊動能轉換期，新經濟仍是核心主線。他提示，除了關注技術突破與商業化前景，科技進步對社會倫理、安全的影響日益凸顯，還應將科技治理納入框架，這是過去投資新經濟時容易忽視的維度。



A股市值全球佔比未到頂



興業證券首席經濟學家王涵從國家的GDP和股票市值在全球佔比分析，認為A股市值佔比還未到頂。王涵指出，美國GDP在全球佔比26%，其股市市值在全球佔比48%。而中國GDP在全球佔比大概為17%，但A股就算加上港股，在全球佔比也衹有14%。中國股市的市值並未完全反映中國經濟在全球中的佔比，“中國股市市值佔比肯定還未到頂。”



李湛分析稱，科技創新、出海和互聯網AI相關方面，是2026年A股三個有力支撐。而不利因素包括海外地緣風險上升，刺激方向不明確。