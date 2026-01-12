西沙盤加推211夥　最快周末次輪售

新地副董事總經理雷霆（左）及新地代理總經理胡致遠表示，西沙新盤昨日原價加推。(大公報) 中評社香港1月12日電／新地（00016）旗下西沙項目SIERRA SEA第2A期首輪銷售打響頭炮，發展商隨即連環加推兩張價單共211夥，折實價350.05萬元起，預計最快本周末緊接第二輪銷售。



大公報報導，新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA第2A期首輪價單銷售213夥即日沽清，因向隅者眾，昨日早上加推第4號價單73夥，折實平均實呎11976元，鑒於反應熱烈，下午再加推第5號價單涉138夥，折實平均實呎12413元，價格差異反映樓層因素，屬原價加推。



新地代理總經理胡致遠表示，最新推出的兩張價單，實用面積由297至700方呎，涵蓋1房至3房間隔，折實價350.05萬至909.45萬元，實呎10436至14200元，售價最低為價單第4號的Coral Avenue第3座2樓J室，實用面積299方呎，呎價11707元。他表示，SIERRA SEA第2A期上周六首輪銷售，最大手組別錄10組買家出席認購，其中3組買家連購8夥，最高成交總額約4800萬元。他續說，該盤次輪銷售將視乎未來兩日市場反應，很大機會本周末進行。



綜觀SIERRA SEA第2A期的新價單，其中價單4號Coral Avenue第1座9樓G室，實用面積297方呎，訂價492.68萬元，對比價單2號、同座的5樓G室同呎戶訂價474.8萬，今次9樓單位高出17.88萬或3.8%，可見價格差異純粹反映樓層高低。



周末一手成交340宗增5.8倍



受到SIERRA SEA第2A期熱銷刺激，綜合市場資訊，過去周末一手成交約340宗，按周升逾5.8倍。