台青：在百年建築中觸摸共同的歷史記憶

講解員講解建築歷史（中評社 劉一瑋攝） 中評社沈陽1月13日電（實習記者 劉一瑋）1月12日，2026年“我們的中國節·鬥陣來圍爐”關東戲雪鬧新春活動在沈陽成功舉辦。活動伊始，60餘名盟員和台青、台生及兩岸家庭代表走進近百年歷史的遼寧賓館，近距離感受這座百年建築所承載的厚重歷史，在時空交叠中體會兩岸共同的歷史記憶與文化脈絡。



遼寧賓館建成至今近百年，是中國近現代史的重要見證者。從張學良將軍時期，到抗戰前後，再到新中國成立前夕，這里不僅是一座賓館，更是一處深度嵌入歷史進程的活檔案。據講解員介紹，賓館在解放後曾接待大批民主人士，分批入住並在此共商建國大計，其中也包括台盟創始人之一謝雪紅等重要歷史人物。這段歷史，讓在場台青台生倍感親切，也倍感莊重。



參觀中，大堂內保存完好的綠色牆磚、百年吊燈與原始木制結構，讓人仿佛穿行在歷史現場，靜靜陳列的文物，成為歷史與現實之間最直觀的連接點。其中一架1899年製造、至今已有126年歷史的鋼琴尤為引人注目。據介紹，這架鋼琴曾是身份與時代的象徵，趙四小姐也曾在此彈奏。



在賓館的開國領袖下榻區，台青台生進一步瞭解了毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德等老一輩革命家曾在此居住、會談的往事。值得一提的是，講解中特別提到，當年毛澤東與周恩來在一次重要會談後並未乘坐電梯，而是並肩步行走下賓館那條至今仍保存完好的牛皮樓梯。如今，這條樓梯不僅是一處建築遺存，更成為承載偉人足跡的歷史象徵。



宴會廳同樣令人印象深刻。這里被國家文物專家認定為全國酒店中歷史建築保存最完整的宴會廳之一，木門、吊燈、頂棚與布局均保留了1927年的原貌。正是在這里，民主人士舉行春節聯歡、觀看秧歌演出、共話新中國未來。台青台生在現場駐足良久，感受到那種跨越時代的熱烈與希望。



台生周旭薇在參觀後告訴記者，“我走進這里的第一感覺就是，它真的是一座具有非常厚重歷史的古建築，是許多現代連鎖酒店比不了的”。與此同時，當得知自己入住的房間緊鄰毛澤東主席曾下榻的房間時，她直言感到“非常榮耀，也非常幸運”。通過實地探訪，抽象的歷史敘述也變得具體而生動，也讓大家更加直觀地理解兩岸在近現代歷史中的深層聯結。



此次參觀不僅是一次文化與歷史的學習之旅，更是一場情感與記憶的對話。在遼寧賓館這座百年建築中，台青台生觸摸到的不只是斑駁的牆磚與老舊的木門，更是一段共同走過、無法割裂的歷史脈絡。