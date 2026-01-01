中評鏡頭：面粉飛舞間台青捏出餃子里的團圓

台灣家庭一起制作餃子製作現場（中評社 劉一瑋攝） 中評社瀋陽1月13日電（實習記者 劉一瑋）1月12日，“2026年兩岸融合發展交流營·遼寧分營——關東戲雪鬧新春”活動在瀋陽成功舉辦。上午，來自台灣的青年、學生和家庭代表走進遼寧賓館，沉浸式體驗東北傳統民俗——包餃子。餃子，在東北民俗中承載著團圓美滿的寓意，對不少台青而言，這也是他們人生中首次完整參與這道團圓美食的製作全過程。



師傅在桌前細致示範，從和面揉團、擀皮塑形，到調拌餡料、捏合花邊，每一個步驟都盡顯傳統技藝的醇厚韵味。台青們圍桌而立，指尖沾滿雪白面粉，在師傅的悉心指導下，小心翼翼地嘗試擀出圓潤均勻的面皮，神情里滿是緊張與期待。慢慢地，他們也掌握了技巧，小小的餃子開始變換出元寶形、金魚形等造型，每一個餃子都好像獨一無二的手作藝術品。有的像小巧的金魚尾巴微翹，有的餃子邊像元寶一樣對稱飽滿，



台青周旭薇在接受中評記者採訪時表示，在當天的活動中，給她留下最深印象的，正是包餃子這一環節。談及台灣與遼寧在過年習俗上的差異，她告訴記者，台灣過年並無吃餃子的傳統，冬至時節更常食用湯圓，而遼寧地區則有冬至吃餃子的講究。“在台灣，我們大多用現成的面皮，像這樣從和面、擀皮到成型全程親手操作，對我來說特別新鮮有趣。”周旭薇笑著說道。



長期在東北生活的台灣家庭代表張晏瑲也分享了自己的感受，他提到“鬥陣圍爐”四個字讓他倍感親切。“‘鬥陣’在閩南語里是‘大家一起’的意思，和春節團聚的氛圍特別契合。”他解釋道，台灣過年講究圍爐，全家人圍坐在一起吃火鍋；而東北從初一到初五幾乎天天都要吃餃子，“形式雖然不同，但核心都是一家人團圓相聚，這份心意是相通的。”



從擀皮到捏邊，從元寶到金魚，從笑聲到香氣，每一個細節都讓人記憶深刻。在面粉飛舞的瞬間，台青與傳統民俗真正貼近了，正如周旭薇所提到的，親手參與的民俗體驗，遠比單純觀看介紹更能讓人讀懂傳統的內涵與溫度，也更能感受到這份跨越海峽的團圓心意。



