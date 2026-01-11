中評專論：美國強擄馬杜羅 唐羅主義第一槍

遭美國強行控制的委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子弗洛雷斯1月5日在紐約南區聯邦地區法院首次出庭時針對美方指控，表示“我無罪”。（新華社） 中評社北京1月13日電（記者 張迎春）2026新年伊始，特朗普政府向全球拋下一枚震撼彈：美國軍方以打擊毒品恐怖主義為由，3日凌晨突襲委內瑞拉首都，強行控制委內瑞拉總統馬杜羅並押到美國受審。聯合國秘書長古特雷斯深感震驚，強調此舉“開了一個危險先例”。



作為全球重要產油國，委內瑞拉已探明原油儲量居於世界首位，美國對此覬覦已久。但由於馬杜羅政府始終堅持加強能源國有化，對外來干預高度警惕，美方無法直接操縱委內瑞拉油田，向來將馬杜羅視為“眼中釘”“肉中刺”。



在如願抓走馬杜羅之後，特朗普毫不避諱地強調，美國將“接管”委內瑞拉，計劃讓美大型石油公司進駐該國，投入巨資開採原油，為美國“創造收益”。此外，委方還將向美移交滯留在其境內的數千萬桶禁運原油，出售所得將由特朗普本人支配。特朗普種種宣示，徹底扯掉了“打擊毒品犯罪”的遮羞布，攫取委內瑞拉石油控制權的圖謀昭然若揭。借助掌控委內瑞拉石油資源，美國有望爭取更多國際油價定價權，進而強化“石油美元”的霸權地位。



此前美國懸賞5000萬美元通緝馬杜羅，但終於圖窮匕見，由美軍悍然出兵、跨境抓捕一國現任元首，正是預示著美國對外政策重大轉折。國際輿論指出，美國突襲委內瑞拉，是其1989年入侵巴拿馬以來在拉美地區規模最大的軍事行動。事後，特朗普不僅提到了“門羅主義”，而且還在極力宣揚“唐羅主義（特朗普式的門羅主義）”，這次斬首行動，使委內瑞拉成為“唐羅主義”試水的第一個犧牲品。



所謂“門羅主義”，是時任美國總統詹姆斯•門羅在1823年提出的“美洲是美洲人的美洲，歐洲列強不得介入”主張，看上去是在反對歐洲列強在西半球進行殖民，但實際卻是尋求建立美國對於西半球的排他性主導權。“門羅主義”幾經演變，逐漸發展成為集經濟滲透、軍事干預和策動政變等手段為一體的美國控制拉丁美洲的工具箱。自從“門羅主義”問世以來，美國便將拉美當作自己的勢力範圍，絕不允許任何國家插手。奧巴馬曾經宣布“門羅主義”業已結束，但在特朗普任內，“門羅主義”死灰復燃，還被發揚光大，“唐羅主義”就是“門羅主義”的升級版，意在實現“美洲是美國人的美洲”。