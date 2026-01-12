國家主席習近平任免駐外大使

中評社香港1月12日電／新華社報導，中華人民共和國主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定任免下列駐外大使：



一、免去黃溪連的中華人民共和國駐菲律賓共和國特命全權大使職務；



任命井泉為中華人民共和國駐菲律賓共和國特命全權大使。



二、免去談踐的中華人民共和國駐荷蘭王國特命全權大使職務；



任命申博為中華人民共和國駐荷蘭王國特命全權大使。



三、免去張艶玲（女）的中華人民共和國駐安提瓜和巴布達特命全權大使職務；



任命蔣薇（女）為中華人民共和國駐安提瓜和巴布達特命全權大使。



四、免去陳志宏的中華人民共和國駐馬里共和國特命全權大使職務；



任命李響為中華人民共和國駐馬里共和國特命全權大使。



五、免去張建衛的中華人民共和國駐科威特國特命全權大使職務；



任命楊欣為中華人民共和國駐科威特國特命全權大使。



六、免去王擎的中華人民共和國駐塞拉利昂共和國特命全權大使職務；



任命趙勇為中華人民共和國駐塞拉利昂共和國特命全權大使。



七、免去王順卿的中華人民共和國駐斯洛文尼亞共和國特命全權大使職務；



任命康艶（女）為中華人民共和國駐斯洛文尼亞共和國特命全權大使。



八、免去趙本堂的中華人民共和國駐葡萄牙共和國特命全權大使職務；



任命楊義瑞為中華人民共和國駐葡萄牙共和國特命全權大使。



九、免去陳旭的中華人民共和國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表、特命全權大使職務；



任命賈桂德為中華人民共和國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表、特命全權大使。