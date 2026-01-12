環球時報：世界很動蕩，中國外交是一股清流

中評社香港1月12日電／環球時報12日發表社評：世界很動蕩，中國外交是一股清流。社評說，2026年開始不到兩周，國際形勢更加變亂交織，“壞新聞”輪流占據國際媒體頭條，似乎在告訴人們：這一年很可能充滿動蕩和不安。然而，這並非當下國際形勢的全貌。有外媒注意到，2026年頭兩周，中國主場外交與外長出訪涵蓋了東北亞、南亞、歐洲、北美洲和非洲。中國外交正以前所未有的廣度和深度，拉開新一年的序幕。



從接待“巴鐵”副總理兼外長開年首訪，到韓國總統時隔近9年首次對華進行國事訪問，從愛爾蘭總理為期5天的訪華、加拿大總理即將到來的訪問，到中國外長延續36年的開年非洲之行，一系列密集且高規格的外交行動，清晰地勾勒出一條鮮明主線：深化平等互利的全球夥伴關係，堅定捍衛國際公平正義。中國正以自身的確定性為世界注入寶貴的穩定性和正能量。



周邊是運籌中國外交全局的首要。新年伊始，中巴、中韓高層的深度互動，為周邊外交定下了促穩定、增互信、推合作的基調。1月3日，巴基斯坦代表團來華參加第七次中巴外長戰略對話，也拉開了兩國建交75周年紀念活動的序幕。中巴全天候的戰略協作，已成為本地區乃至國際局勢中的重要穩定因素。1月4日，韓國總統李在明訪華，雙方簽署了15份合作文件，共同發出反對保護主義、捍衛二戰勝利成果的時代強音。這不僅標誌著中韓關係發展迎來新起點，也為東北亞地區和平穩定作出積極貢獻。



中國外交不僅深耕周邊，更以前瞻性的視野鞏固拓展全球“朋友圈”。愛爾蘭總理馬丁1月4日訪華，重點聚焦人工智能、數字經濟、醫藥健康等新興領域的發展戰略對接。愛爾蘭作為歐盟重要成員國及下半年輪值主席國，明確表示願為推動歐中關係健康發展發揮建設性作用，為中歐關係注入了復甦動能。同時，加拿大總理卡尼宣布將於本周訪華，中加關係的回暖，反映了國際社會對中國開放市場和穩定發展紅利的普遍認可。



今年是中非開啟外交關係70周年，中國外長到訪埃塞俄比亞、坦桑尼亞和萊索托。萊索托作為受美國高額關稅打擊最嚴重的國家之一，在中國享受到了“零關稅”待遇，這正是中國堅定致力於和廣大發展中國家守望相助的生動體現。有西方學者指出，當今世界愈發混亂失序，有的國家熱衷於“小圈子”和陣營對抗，某些大國將國內法凌駕於國際法之上。相比之下，中國外交始終堅定不移辦好自己的事，並以自身的高質量發展為世界提供機遇。



2026年是“十五五”規劃的開局之年。近來國際上多家主流媒體紛紛對中國經濟前景作出積極預測，隨著中國出台更多增量政策擴大內需，繼續加快高水平對外開放，中國經濟有望保持穩定和可持續增長。社會的高度穩定性和經濟發展可預期性，正是中國外交底氣的來源。不可否認，世界上一些衝突還在持續，人類社會進入系統性的問題多發期。而中國將自己的發展與世界的發展融為一體。一些網友說，世界打打鬧鬧，中國縫縫補補。這種認知以樸素的方式反映出：世界好，中國才會好；中國好，世界會更好。



2026年的開年外交，是中國踐行人類命運共同體和新型國際關係理念的具體行動。這些行動向世界昭示，中國外交義利並重，以義為先；中國式現代化不會走歷史上大國掠奪擴張的老路，而是致力於把中國人民的利益與世界各國人民的利益緊密結合，實現共同發展。面對變亂交織的國際形勢，中國外交正以更堅實的戰略定力、更進取的姿態、更多元的途徑，在百年未有之大變局中發揮中流砥柱的作用。