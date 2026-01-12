高盛：美國今年經濟強勁、通膨溫和、降息兩次

中評社香港1月12日電／高盛集團經濟學家表示，今年，美國經濟將受益於減稅、實際工資成長和財富增加，而通膨將趨於緩和。



彭博報道，根據聯儲會1月11日發布的《2026年美國經濟展望》報告，由於勞動力市場前景更加不確定，聯儲會勢將在6月和9月實施兩次25個基點的降息。



“未來幾年，GDP成長的構成將與上一輪周期有所不同，”高盛首席美國經濟學家David Mericle寫道：“更多將來自生產力成長，該指標已經反彈，並將受益於人工智能的推動，而更少將來自於勞動力供給成長，因為目前的移民數量已大幅下降。”



彭博12月中旬的調查顯示，經濟學家預測美國2026年的經濟增速將達2％，與2025年的預測相同。美國總統唐納德·川普的減稅方案被認為將延續美國經濟跑贏其他已開發國家的勢頭。



高盛的預測更為樂觀：



2026年GDP增速為2．5％（按第四季度／第四季度計算），或按全年計算為2．8％

核心PCE通膨率到12月將同比上漲2．1％，核心CPI增速放緩至2％

基準預測失業率將穩定在4．5％，但存在失業率出現一段時間成長的風險，因企業正尋求利用人工智能降低勞動力成本

在貿易方面，高盛預計即將到來的中期選舉將使民生成本問題成為主要政治議題，這將促使白宮避免實施任何重大關稅上調措施。



Mericle寫道，在減稅和實際工資成長的支撐下，消費支出應會穩步成長。企業投資將在2026年成為GDP成長最強勁的組成部分，受益於寬鬆的金融環境、降低的政策不確定性和稅收優惠。