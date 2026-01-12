閻學通：爭奪格陵蘭島美歐不會立刻開戰

中評社香港1月12日電／中國知名學者評估，如果特朗普堅決拿下格陵蘭島，美國跟歐洲國家在軍控等各個領域裡故意不配合的衝突會增加，“馬上進行戰爭的可能性沒有”。



聯合早報報導，清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通，星期天（1月11日）在北京由清華大學國際關係研究院主辦的圓桌論壇上，發表上述看法。中國前駐美國大使崔天凱和社會科學院榮休學部委員周弘，也出席論壇。



論壇主題為“特朗普2.0時代的美國與盟國關係”。逾90分鐘的交流觸及特朗普治下美歐同盟、美國的亞洲同盟體系發生什麼變化、美國盟友為何沒有更加接近中國等議題。



馬杜羅事件發生後，外界正關注格陵蘭會否成為美國下個目標。格陵蘭屬于丹麥自治領土，丹麥首相弗雷澤裡克森已警告，若美國以武力奪取格陵蘭，美國與歐洲盟友80年來建立的北大西洋公約組織（NATO）將就此終結。



圓桌論壇主持人、清華大學國際關係研究院副院長李莉提問，美國知名學者福山的“歷史終結論”對當下國際秩序演進意味什麼。



閻學通認為，不能從制度主義範式去理解當下國際秩序，不能說美歐因沒有共同價值觀來維持戰略合作，所以“西方就結束了”。他說，西方沒有結束，歐洲國家並非因政治制度不同，而與美國採取分道揚鑣的政策，而是西方國家的內部衝突日益嚴重，“遠遠超過了、不再維持他們之間的戰略合作”。



他以格陵蘭島為例說，如果特朗普堅決拿下格陵蘭，不排除歐洲會有相當多人沒法忍下這口氣、導致美國跟歐洲國家發生更多軍事相關衝突的可能性。“他們倆之間馬上進行戰爭的可能性沒有，他們倆之間在軍控在各個領域裡，故意找茬，不配合的衝突會增加”。

