富權：黃國昌“閃電式訪美”一石多鳥

中評社香港1月12日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：黃國昌“閃電式訪美”一石多鳥。以下為文章內容。



台灣民眾黨主席黃國昌昨日結束新北市後援會成立大會後，隨即奔赴桃園機場乘搭飛機赴美國華府，訪團包括即將就任的台灣民眾黨候任“立委”王安祥、“立法院”黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇。黃國昌表示，此行定調為“閃電、精準”，一行人自一月十一日傍晚七時五十分出發，一月十二日清晨抵達美國華府進行一整天拜會後，隨即於當晚搭機返台，預計於台北時間十四日清晨五點返抵國門後，在當日於“立法院”召開記者會，對國人清楚說明出訪成果。



黃國昌將此次訪美定調為“閃電、精準”，似乎是有那麼一回事。首先，此行此前一直沒有任何信息，直到昨日黃國昌要在三重舉辦新北市後援會成立大會時，民眾黨才突然發布採訪通知，宣布黃國昌當天傍晚將出訪美國，下午五時三十分將於桃園機場三樓出境大廳受訪，向國人清楚報告此行目的與安排，是為“閃電”。其次，黃國昌一行在美國只是逗留不到二十四個小時，行程只是集中在華盛頓，與美方討論的議題是“軍購”及“關稅”，也可以說是“精準”。



其實，黃國昌此次訪美並非是臨時起意，而是籌劃了一段時間，說是“閃電”是保密所需。實際上，黃國昌與“ATI”曾有較為頻繁且具多層次的互動，涵蓋“國防”、司法、貿易及兩岸安全等議題，去年四月二十二日及八月二十七日，黃國昌就曾先後兩次與“AIT”處長穀立言會晤，其密度破了在野黨的記錄。因此，黃國昌此次訪美並非是臨時起意，而是疊加了政治生存、黨內權力鞏固、選舉造勢與議題博弈等多重考量，核心圍繞軍購、關稅兩大議題傳遞訴求，同時尋求美方背書以應對島內複雜政治困局，其背後的戰略算計與現實訴求交織，成為解讀當前藍綠白三角博弈的關鍵切口。



首先，是規避司法風險，鞏固政治生存的基礎。當前島內政治環境對黃國昌形成明顯壓力：前主席柯文哲深陷司法案件，自身也面臨民進黨當局的“司法追殺”風險，且其將於二月一日卸任“立委”，屆時將失去司法豁免權，處境更趨被動。在此背景下，通過訪美提升國際能見度，成為其對沖風險的關鍵選擇。借助與美國政府部門的直接對接，黃國昌可強化自身“國際認可”的政治形象，形成對民進黨司法打壓的制衡，為自身政治生存築牢防線。對沖政治風險，尋求美方施壓民進黨。更重要的是，要透過訪美達致“借力打力”的意圖，與美方建立直接溝通管道，爭取美方對民眾黨的關注與支持，進而向民進黨施壓，要求其放棄對自身及柯文哲的司法追殺，實現“以美制綠”的目的。

