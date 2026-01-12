新華澳報：蔣萬安一頓午餐擾動台灣政壇

中評社香港1月12日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：蔣萬安一頓午餐擾動台灣政壇。以下為文章內容。



時序剛跨進二零二六年，台北市長蔣萬安就在台灣地區政壇上扔出一枚“政策炸彈”，擾亂了整個政壇。一月六日，他在台北市政府市政會議上宣布，向全市公私立中小學學生提供免費午餐。這項政策，在台灣地區政壇引發了遠超預期的連鎖地震。這一聚焦民生的施政舉措，迅速突破台灣地區朝野尖銳對抗的政治僵局，引發全台範圍的連鎖反應，釋放出多重深刻的政治效應。如果蔣經國先生泉下有知，或也將會翹起大拇指稱讚：“叻孫，你好嘢！”



實際上，這項預計惠及十八萬名學生、每年耗資超二十億元新台幣的政策，本是聚焦育兒減負與教育平權的民生舉措，卻迅速演變為一場裹挾著選舉算計、陣營攻防與央地矛盾的政治博弈，從短期的選舉博弈到長期的施政議程重構，從藍綠陣營的攻防轉換到民眾對政治價值的重新認知，一頓學生午餐所撬動的政治波瀾，其輻射的政治效應遠超政策本身的民生價值範疇。



蔣萬安的政策宣示，首先打破了台灣地區政壇原有的民生政策平衡，將壓力直接傳導至民進黨執政縣市，倒逼綠營陣腳大亂。政策宣佈之初，綠營一度試圖通過輿論引導轉移焦點，聲稱“營養午餐的核心是改善菜色而非免費”，民進黨籍高雄市長陳其邁更是明確表態將維持使用者付費原則。然而，民眾對該政策的熱烈反響超出預期——按每餐六十至七十元新台幣計算，每個學生家庭每年可節省上萬元開支，在少子化焦慮蔓延的當下，這份“民生禮包”精準擊中了家長群體的核心訴求。更關鍵的是，台北市此前延續的“生生喝鮮奶”政策已讓綠營執政縣市陷入“福利落差”的輿論被動，此次免費午餐政策進一步放大了民眾的相對剝奪感。在巨大的民意壓力與選舉顧慮下，陳其邁僅時隔兩天便宣佈政策大轉彎，決定高雄市公立中小學同步推行營養午餐免費，預計每年追加十八億元經費。民進黨籍台南市長黃偉哲，昨日上午還在引述蔣經國的話“買醋的錢不要拿來買醬油，預算有它的完整性”，質疑蔣萬安此舉“有非常大政策買票的嫌疑”，但僅在幾個小時之後，就“政策髮夾彎”，召開記者會宣布“全面免費”，每人每餐補助五十六元，每年將增加十六億元經費。民進黨提名的新北市長參選人蘇巧慧等綠營政治人物也紛紛跟風表態支持，形成了“不敢不跟”的被動局面，不但是無意間打得民進黨政客落花流水，而且也充分暴露了綠營在民生議題上“民意優先於立場”的政治算計。

