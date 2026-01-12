日企為不依賴中國稀土都做了哪些？

中評社香港1月12日電／日經新聞報導，以2010年中國限制稀土對日出口的危機為契機，日本企業採取了各種應對措施。JX金屬和大型商社等正在努力確保中國以外的海外採購渠道，Proterial(原日立金屬)等也在致力於開發不使用稀土的技術。



“我們一直在南美、大洋洲和南非部署資源負責人，以觀察是否存在可以開發（稀土）的地點”，JX金屬社長林陽一如此強調。



JX金屬於2025年6月宣佈，將向澳大利亞的稀有金屬和稀土礦出資5%，並考慮追加出資。同年11月，丸紅也表示向同一座礦山出資，日本企業的出資比例將提高。



繼澳大利亞之後，JX金屬的林陽一表示“我們當然在尋找”（新的稀土權益）。JX金屬在晶片材料中使用稀土，供應商也包括中國。穩定確保需要的數量已成為當務之急。



日本的商社也開始確保稀土。雙日於2025年10月首次從澳大利亞進口了更稀有的“重稀土類”稀土。能源和金屬礦物資源機構（JOGMEC）和岩谷產業的合資公司也於2025年向從事稀土精煉的法國企業出資。此外，豐田通商和住友商事也開始著手供應企業的多元化。



直到1980年代，稀土的主要產地在美國等國家，但隨著中國礦山開發企業的大量湧現，中國開始以低價格展開出口攻勢。當時的中國環境監管較為寬鬆，對開採和冶煉過程中產生的放射性廢棄物以及用於提取稀土的酸性溶液的處理不充分等情況也被允許存在。



中國充分利用了環保措施費用低、大幅低於美國等國家的生產成本等“優勢”。結果，中國的產量增長成為稀土大國。即使日本企業確保了權益，如何對抗在成本方面佔據壓倒性優勢的中國仍是一大課題。



通過技術創新跨越稀土必要性的嘗試也在進行。Proterial開發出了不使用重稀土的純電動汽車（EV）驅動電機磁鐵。



2025年4月，中國政府啟動了7種稀土的出口管制措施，日本車企被迫暫停生產。如果能實現不含重稀土的EV馬達磁鐵，就能減輕這種供應隱憂。



日本企業也在開發稀土的回收再利用技術。釹磁鐵製造商信越化學工業在日本和越南擁有回收基地，回收使用過的稀土產品和製造工序產生的邊角料等進行迴圈。信越化學工業與豐田合作，實現了用於混合動力車（HV）馬達的資源再利用。



日本企業吸取了過去的教訓，一直在推進節省稀土的釹磁體、替代技術的開發以及回收利用等工作。然而，這些努力仍不足以打破價格低廉的中國製造釹磁體的優勢，相關技術的應用也尚未得到廣泛普及。為瞭解決“確保稀土穩定供應”這一全球性課題，日本政府與企業需要思考如何活用以往的成果，並聯手集思廣益。