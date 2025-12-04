中評專訪：中韓關係再定位以誠心跨壁壘

習近平主席和李在明總統拿小米手機自拍（網絡資料圖） 中評社首爾1月13日電（記者 崔銀珍）中韓領導人在新年伊始就進行了會晤，作為2026年首個來華進行國事訪問的外國領導人，凸顯了雙方都熱切希望持續鞏固中韓關係的改善勢頭的深切意涵。對此，圍繞李在明總統年初對華國事訪問及中韓首腦會談，韓國外國語大學國際地區研究生院教授康埈榮接受了中評社記者的專訪，他表示，短期內兩國領導人再度會談可視為雙方在重新確認彼此間存在“戰略必要性”，並就緩解偏緊張局面、經貿與新興議題合作、朝核與韓半島局勢、歷史敘事與民間紐帶，以及邁向“民心相通”的條件等表達了自身的看法。



以下為採訪全文：



中評社記者：韓國總統李在明1月4日起對中國開展4天國事訪問，這是中韓領導人短短兩個月內實現互訪，是在任韓國總統時隔9年再次對中國進行國事訪問，也是中國政府在2026年接待的第一位外國領導人。您認為，此訪傳遞出什麼信號？所帶來的積極意義有哪些？這次中韓領導人會晤是否成為兩國關係的轉折點？



康埈榮：自去年11月雙方舉行首腦會晤後僅隔兩個月，韓中領導人再度會談，可視為雙方重新確認彼此之間存在一定的戰略必要性；從這一意義上看，此訪對開啟新的韓中關係具有相當重要的象徵意義。對韓國而言，“薩德”（THAAD）事件後延續的緊張關係在一定程度上加重了經濟負擔；在此背景下，李在明總統以“即便處於危機或存在矛盾因素，也應持續交流”的務實取向推進對華接觸，中方亦借此形成對雙邊關係進行再定位、再梳理的某種共識。



總體而言，此次會晤的核心問題意識可歸結為“緩解當前偏緊張局面”。在李在明政府明確以韓美同盟為根基、以國家利益為中心推進務實外交的同時，韓國在安全層面維持韓美同盟仍屬現實必然；但中方亦被視為在韓半島安全環境中能夠發揮一定影響力的重要國家，這一認知在雙方互動中同步發揮作用。



經貿層面儘管競爭因素增多，但“仍可在多領域尋求共同利益”的判斷似已形成。此訪有約200人規模的經貿代表團隨行，顯示韓方對激活經貿交流寄予較高期待；圍繞共同利益的交流若持續擴展，韓國國內對雙邊關係較以往改善的期待感亦在相當程度上形成，整體上強化了積極信號。



不過，在無核化、西海構築物問題，尤其是“限韓令”等敏感議題上，是否已出現足以令韓國民眾切身感受到的決定性、可視化成果，整體仍留有“問號”。儘管如此，雙方同意就相關爭點繼續推進磋商本身相較此前可視為明顯進展；後續協商如何展開、能否轉化為可落地成果，將成為決定兩國關係走向的關鍵變量。

