反腐專題片　海南省委原書記羅保銘出鏡懺悔

中共海南省委原書記羅保銘將在星期一（1月12日）播出的反腐專題片《一步不停歇 半步不退讓》第二集《嚴懲政商勾連腐敗》中，出鏡懺悔。（央視新聞客戶端視頻截圖） 中評社香港1月12日電／中共海南省委原書記羅保銘將在星期一（1月12日）播出的反腐專題片中，出鏡懺悔。



據央視新聞報導，專題片《一步不停歇 半步不退讓》第二集《嚴懲政商勾連腐敗》，講述紀檢監察機關聚焦政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，嚴懲以商養官、以官護商、官商一體等問題，堅決破除政商勾連“利益共同體”。



羅保銘在第二集預告片中說：“我的貪腐犯罪，給海南的營商環境是一個很大的損害，給海南的政治生態造成嚴重破壞。”中央紀委國家監委機關工作人員康智慧說：“羅保銘長期與商人老板深度勾結，甚至不惜犧牲社會經濟發展長遠利益。”



公開資料顯示，羅保銘今年74歲，早年在天津市工作，曾任天津市委常委、宣傳部部長，2001年7月跨省調任海南省委副書記，曾一度兼任省委宣傳部部長，2007年1月任海南省代省長，隨後去代轉正。羅保銘2011年8月任海南省委書記。



羅保銘2017年4月出任第十二屆全國人民代表大會華僑委員會副主任委員，次年出任第十三屆全國人民代表大會華僑委員會副主任委員。



中央紀委國家監委網站2024年7月公布，羅保銘涉嫌嚴重違紀違法被查，而且羅保銘是主動投案，之後在隔年1月宣布羅保銘被開除中共黨籍。



中國法院去年12月一審宣判，對羅保銘以受賄罪判處有期徒刑15年，並處罰金人民幣500萬元。