反腐專題片　河南幹部喝酒出人命欲借錢私了

中評社香港1月12日電／中共反腐專題片《一步不停歇 半步不退讓》開播，披露河南10名幹部違規吃喝導致一人酒後死亡事件更多細節，包括隱瞞不報、借巨款私下補償家屬欲息事寧人等。



由中共中央紀委國家監委宣傳部與央視聯合攝制的反腐專題片，星期天（1月11日）在央視總台綜合頻道晚8點檔播出。第一集《糾風治亂為民》將河南幹部違規吃喝致一人死亡被追責的事件，呈現為中共加大反腐力度的典型案例。



綜合央視新聞、澎湃新聞等報導，去年3月，河南信陽羅山縣委原常委、政法委原書記李獻林剛召開深入貫徹中央八項規定部署會，隔天就坐上酒桌，宴請上級。



參加飯局的10人中有五人飲酒，共喝掉了四瓶白酒，飯局結束兩個小時，李獻林得知參與飯局的縣委政法委副書記夏宇酒後死亡。



節目披露，李獻林沒有立即向組織匯報情況，反而試圖隱瞞真相，把縣裡參加飯局的幹部叫到一起來商量對策。最後協商李獻林拿90萬（人民幣，下同，16.5萬新元），其他四人共出190萬元。



經查，李獻林拿出的90萬元補償金，全部是找當地一名商人老板“借用”的。兩人並無私人交情，而是因為工作打過交道。節目指出，李獻林身為公職人員，卻開口向管理服務對象借用巨款，屬於“一錯再錯”。



據這檔節目披露，私下補償家屬後，李獻林在給縣委的書面報告中，只說夏宇是“突發疾病去世”，隱瞞了宴請和飲酒情節。時任縣委書記餘國芳明知這份報告不實，但未向上級黨組織報告。

